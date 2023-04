Com Vincent Cassel, Os Três Mosqueteiros: D'Artagnan chega aos cinemas nesta quinta (20)

Uma das histórias mais conhecidas da literatura francesa chega aos cinemas nacionais nesta quinta-feira (20), em Os Três Mosqueteiros: D'Artagnan. Filmado inteiramente nas regiões da Normandia, Bretanha e Altos da França com custo estimado em 70 milhões de Euros, a megaprodução levou mais de um milhão de pessoas aos cinemas franceses na semana de estreia.



Com direção de Martin Bourboulon, a aventura acompanha D'Artagnan (François Civil) e sua jornada até se tornar um dos mosqueteiros do Rei Luis XIII, ao lado de Athos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmaï) e Aramis (Roman Duris). A produção é o primeiro capítulo de uma nova série de dois filmes. O segundo será dedicado à história da personagem de Eva Green, chamará Os Três Mosqueteiros: Milady, e tem estreia prevista para dezembro.

Nascido em Gasconha, sul da França, D'Artagnan é deixado para morrer depois de tentar salvar uma jovem de ser sequestrada. Ao chegar a Paris, ele tenta por todos os meios encontrar seus agressores. Ele não sabe que sua busca o levará ao centro de uma guerra real em que o futuro da França está em jogo. Aliado à Athos, Porthos e Aramis, três mosqueteiros do Rei com uma temeridade perigosa, D’Artagnan enfrenta as maquinações sombrias do Cardeal de Richelieu. Mas é quando se apaixona perdidamente por Constance Bonacieux, a confidente da Rainha, que d'Artagnan se coloca verdadeiramente em perigo. É essa paixão que o leva ao rastro daquela que se torna sua inimiga mortal: Milady de Winter.