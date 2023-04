Fátima Farias participa do Sarau de abertura do projeto Bonja Viva - A Cultura como instrumento de Paz

Nesta terça-feira (25), das 20h às 22 horas, acontece o Sarau de abertura do projeto Bonja Viva - A Cultura como instrumento de Paz, na Quadra da Escola de Samba Copacabana (Rua São Felipe, 96). O evento homenageia a trajetória de 61 anos da entidade carnavalesca e contará com a escritora Fátima Farias, que está lançando seu livro de memórias em prosa poética Santas de Casa (Libretos Editora, 96 páginas). A entrada é franca.O livro é um ir e vir, "como uma dádiva em forma de libertação". O personagem principal é o Afeto, e Fátima escreve de uma forma simples, com a intenção de atingir pessoas de todas as classes, sem qualquer tipo de cerimônia. Ela propõe, em Santas de Casa, uma boa viagem ao leitor, na revolução poética afro, indígena, gaúcha e periférica.Fátima Farias chegou a Porto Alegre no início dos anos 1980. Deixou sua terra, Bagé, em busca de novas oportunidades. Por nunca ter esquecido sua origem, jamais abandonado sua essência, "construída com dores, lamentos, carência, mas acima de tudo afeto", a autora, em Santas de Casa, conta um pouco de sua história. São fragmentos reais de sua infância e adolescência, que vêm à tona durante a pandemia, em forma de prosa, diálogos e versos.