Lupicínio em uma cápsula do tempo

Lupicínio Rodrigues. Figura central da boêmia de Porto Alegre e expoente da cena cultural nas décadas de 1940 e 1950, o compositor, cantor, sambista, ativista, pai de família afeiçoado à rotina do campo e até empresário ganha, agora, uma exposição completa - e digna de sua importância para história da música brasileira - no Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028). Ocupando o hall central do icônico prédio da capital gaúcha, que Lupicínio, ou simplesmente Lupi, tanto amava, a atração fica em cartaz até 23 de julho. Os ingressos custam R$ 17,00, e o Farol funciona de terça-feira a sábado, das 10h às 19h, e domingos, das 11h às 18h.

Com 13 ambientes, 150 fotos e 70 objetos pessoais nunca exibidos, mergulhar na exposição Lupi: Pode entrar que a casa é tua é como entrar em uma cápsula do tempo em que todas as fases da vida do compositor são tecidas a partir de sua música e em total diálogo com a vida noturna e com a arquitetura de Porto Alegre. Em alguns momentos, é também adentrar a intimidade dessa figura vaidosa, o Rei da Dor de Cotovelo, como é conhecido, ao encontrar objetos pessoais de Lupicínio, guardados com zelo pelo seu filho, Lupicínio Rodrigues Filho, como navalha de barbear, pasta de dente, sapatos e chapéu. O acervo conta, ainda, com a caixinha de fósforo que Lupi costumava usar para "tocar" e que ganhou um banho de bronze para sobreviver ao tempo.

No início da exposição, as suas duas primeiras canções gravadas por Alcides Gonçalves, Pergunte aos Meus Tamancos e Triste História, convidam os visitantes, a partir de uma projeção da casa onde Lupicínio morou com a família na Ilhota - bairro de famílias pretas que sofreram com processo de gentrificação da capital gaúcha - a conhecer mais das origens do compositor, que nasceu em 1914, e do início de sua carreira artística no samba e carnaval da cidade. A casa da família Rodrigues, localizada na Travessa Batista, foi demolida no início dos anos 1950. Na dança da história, é possível, ainda, voltar no tempo, para as rodas de samba que existiam no território, e imaginar um festejo de carnaval, como fizeram as ilustrações da artista Julia Hauser, baseadas em fotos da época.

Para o curador da mostra, Carlos Gerbase, esse foi um dos momentos mais especiais no processo de planejar a exposição, que também teve consultoria do filho de Lupicínio e do jornalista Marcello Campos. "Temos, aqui, fotos raríssimas, que conseguimos ampliar sem perder a qualidade", afirmou. Ele também dirigiu o vídeo do ator Álvaro RosaCosta, que dublou e interpretou Lupi cantando na noite. Nesse ponto da exposição, pensado para ser o 'fim da noite' ou 'happy hour', os visitantes podem ter uma experiência imersiva, sentando à mesa em um bar que imita o estilo dos que o cantor costumava frequentar e assistir ao show do compositor no holograma de RosaCosta. No Menu, uma breve biografia de todos os amigos, especialmente os gaúchos, que andavam ao lado de Lupicínio pela noite.

Mas antes que a cápsula do tempo leve os visitantes de volta aos dias atuais, ainda é hora de passear entre os painéis repletos de estrelas que conduzem a trajetória de Lupicínio pelos seus principais sucessos dos anos 1940 e 1950, sintonizar um rádio antigo e tocar Se acaso você chegasse e Nervos de Aço, por exemplo, além de conferir os discos raros em que Lupicínio, que não tocava nenhum instrumento, gravou as próprias músicas. Em outra seção, estão discos de outros cantores que gravaram as composições de Lupi e os nomes de 295 artistas que interpretaram músicas dele, inclusive internacionais. Itens raros, como o bilhete de Caetano Veloso à Cerenita Quevedo Azevedo, mulher do compositor gaúcho, elogiando-a por permitir que o marido saísse na boêmia, também podem ser conferidos.

E, para os gremistas, é claro que há um espaço dedicado ao Hino do Grêmio, composto por Lupicínio. No ambiente, a exposição ainda explica como ele virou gremista, e um futebol de mesa Gre-Nal faz a festa da criançada que visita o Farol Santander.

A exposição não deixa de tocar em pontos importantes, como a luta contra o racismo. "Trouxemos o quadrinista Carlos Ferreira para ilustrar uma notícia que saiu nos jornais, quando os atendentes não atenderam o Lupi numa lancheria e ele chamou a polícia. Queriamos destacar esse episódio para além de uma reprodução do jornal", contou Gerbase.

Por fim, trazendo contemporaneidade para essa viagem ao passado, a exposição apresenta cinco interpretações inéditas com cantoras gaúchas na seção Lupi Reinventado. Nela, as músicas são cantadas em diversos gêneros, como R&B e Punk Rock. "Foi feito especialmente para esta exposição", finalizou o curador.