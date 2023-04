Festival Filmelier no Cinema traz filmes premiados em sessões na Capital

O Festival Filmelier no Cinema começa a circular no Brasil a partir de hoje. Ao longo de três semanas, de quarta-feira (19) até o dia 10 de maio, o festival vai exibir 20 filmes inéditos, plurais e promissores que têm potencial para dialogar com diferentes públicos. Em Porto Alegre, o evento exibirá os longas na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736). O festival trará pela primeira vez ao país produções consagradas com grandes astros do cinema como Omar Sy, Isabelle Huppert e Ethan Hawke, e diretores renomados como Amos Gitaï, Jafar Panahi e Phyllida Lloyd - diretora da franquia Mamma Mia!. A programação é diversificada, reunindo filmes premiados sobre as mais diversas temáticas, como Primeira e Segunda Guerra Mundial, dramas pessoais e familiares, romance erótico e biografias. Há produções de 18 países dos cinco continentes, que estrearam em festivais internacionais como Sundance, Toronto, Cannes e Veneza.Entre os destaques estão Herói de Sangue, protagonizado e produzido por Omar Sy, que, até o momento, é uma das maiores bilheterias do ano na França; Blue Jean, vencedor do prêmio do público no Festival de Veneza 2022; a produção biográfica Tesla - O Homem Elétrico, com Ethan Hawke; e os dramas Sem Ursos, do diretor iraniano Jafar Panahi, perseguido pelo governo de seu país por protestar contra seu regime conservador; e Uma Noite em Haifa, do premiado diretor israelense Amos Gitaï. Outro destaque é o filme nacional Barraco de Família, estrelado por Cacau Protásio, que ganhará uma série de pré-estreias durante o evento.