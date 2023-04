Cantora brasileira estreia no Teatro Colón, em Buenos Aires

A principal casa de ópera de Buenos Aires, considerada um dos cinco melhores teatros do mundo, passará a contar com uma estrela brasileira entre seus artistas. A cantora lírica Paolla Soneghetti, do Rio de Janeiro, integra o Instituto Superior de Artes do Teatro Colón, de Buenos Aires, desde o início do ano, e no sábado (22), fará sua estreia com a célebre ópera As Bodas de Fígaro, de Mozart, interpretando a Condessa em árias, duetos e trios.O espetáculo marca o início da trajetória internacional da cantora, que já esteve em alguns dos principais palcos do Brasil. Formada em Canto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e soprano lírica há mais de 15 anos, Paolla Soneghetti já se apresentou no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Teatro Cidade das Artes, na Sala Baden Powell, e na Sala Cecília Meirelles, também no Rio. Esteve ainda no Theatro São Pedro, de São Paulo, e no Theatro São Pedro, de Porto Alegre.Foi ainda solista convidada da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, da Orquestra Sinfônica de Gramado e, mais recentemente, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre também no Rio Grande do Sul. Paolla acumula também um vasto histórico de primeiros lugares em concursos de canto lírico internacionais, com destaque para o Concurso Carlos Gomes de Campinas e o Concurso Jovens Solistas do Festival Gramado in Concert. Recentemente, Paolla esteve na temporada do espetáculo Nativitaten, principal show do Natal Luz de Gramado, pelo segundo ano consecutivo, ao lado do cantor lírico gaúcho Pedro Coppeti.A conquista de um lugar no cobiçado Teatro Cólon contou com uma etapa estratégica no Rio Grande do Sul. "Recentemente, saí do Rio de Janeiro para me graduar pelo novo Ópera Estúdio da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e tal formação multidisciplinar me deu grande conforto para prestar as provas do Instituto Superior de Artes do Teatro Colón de Buenos Aires", revela a cantora. "Lá já ingressei diretamente no Segundo Ciclo, um nível do curso de especialização para cantores líricos dedicado somente àqueles com vasta experiência em cena e que buscam maturar suas vozes para um mercado internacional", explica Paolla.