Rock de Galpão comemora 15 anos de carreira em dois shows no Theatro São Pedro

Nas comemorações dos seus 15 anos de estrada, o Rock de Galpão segue mesclando as sonoridades regionais do Sul da América Latina com as mais contemporâneas e universais formas de fazer música. A banda celebra a data ao público, apresentando clássicos de seu trabalho em duas noites no tradicional Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), no sábado (22), às 20h, e no domingo (23), às 18h, com ingressos à venda no site da casa, a partir de R$ 80,00.A partir de sonoridades como a milonga, o xote e o chamamé – o grupo formado por Tiago Ferraz (voz e guitarra), Guilherme Gul (bateria), Mestre Kó (teclados e vocais), Gustavo Viegas (contrabaixo) e Guilherme Goulart (acordeom) cria novos arranjos com influências do rock, reggae, folk, blues e outros ritmos, resgatando o legado do Cancioneiro do Sul da América Latina e apresentando canções autorais do seu novo trabalho.Quem for aos espetáculos ainda irá contribuir para dois projetos: Cozinheiros do Bem – Food Fighters – que há 6 anos atua no combate à fome, e o Instituto Paula Lopes - que atende animais de rua e os animais de famílias de baixa renda. Na entrada do teatro serão arrecadados alimentos não perecíveis, cobertores e ração.