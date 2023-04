Fantaspoa tem programação agitada neste feriado

Maior festival de cinema fantástico da América Latina, o Fantaspoa chega ao segundo final de semana desta décima nona edição, que acontece em Porto Alegre até o dia 30 de abril. O feriado de Tiradentes será regado a muita ficção científica, terror e fantasia em quatro diferentes espaços culturais da cidade. Abrindo o clima do feriado, na quinta-feira (20), o Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) oferece duas sessões musicadas do longa O Monstro do Circo, às 19h e às 20h30min. Já na sexta-feira (21), os destaques são o terror japonês Imersão, às 19h30min, e a sessão comentada da animação brasileira Mundo Proibido, às 19h30min, ambos na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736). Já na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085), o clássico longa japonês Ju-on: O Grito terá sessão comentada às 18h15min. No sábado (22), a Cinemateca Paulo Amorim apresenta o terror norte-americano As que Vocês Não Queimaram, às 14h. Na Cinemateca Capitólio, às 18h15min, o público poderá ver o drama espanhol Secadores. Às 20h30min, a cinemateca oferece a sessão comentada do suspense norte-americano Derretimento: A Jornada de uma Família Nuclear à Doideira Total.Encerrando a programação do feriado, o domingo (23) oferece o drama sul-coreano Sirene, às 16h30min, na Cinemateca Capitólio. E na Cinemateca Paulo Amorim, às 19h30min, o terror brasileiro O Porão da Rua do Grito ganha sessão comentada.