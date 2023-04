Aquece Noite dos Museus traz programações culturais gratuitas entre abril e maio

A partir desta quinta-feira (20), exatamente um mês antes da realização do Noite dos Museus 2023, o Aquece Noite dos Museus inicia uma série de atrações culturais e artísticas gratuitas em preparação para a da sétima edição do grande evento. Será oferecida uma agenda de shows musicais e performances de dança, artes visuais e cênicas, além de trazer uma novidade para a programação: um ciclo de conferências com expoentes nacionais da criação para falar sobre as novas perspectivas da arte e da cultura. As atividades serão realizadas semanalmente até o dia 16 de maio, na Casa de Cultura Mario Quintana, na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085), no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223), no Espaço Sopra (Rua Silveiro, 1.111) e no Goethe-Institut (Rua 24 de Outubro, 112). Para participar, basta retirar os ingressos, sem custo, pela plataforma Sympla, a partir de 48h antes do início de cada atração.A agenda desta quinta (20) se inicia com o Sunset, uma festa com vista privilegiada para o pôr do sol no Guaíba. A balada começa às 18h30min e se estende até a meia-noite com os DJs Vitt Elektra, Nanni Rios e Malásia, que se revezam nas pick-ups. Tudo acontece no Espaço Sopra (Rua Silveiro, 1.111), prédio histórico, localizado no Menino Deus, que foi erguido na decada de 1970 com caracteristicas modernistas, e que abrigou por muito tempo a sede da agencia MPM Propaganda. Será a última chance de explorar o local que, em breve, será transformado em um empreendimento residencial.Na mesma noite, a Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) receberá uma performance do grupo de danças urbanas Restinga Crew, às 18h, na Travessa dos Cataventos. Em seguida, o Teatro Bruno Kiefer será palco de três shows em sequência: da cantora, compositora e instrumentista Kátya Teixeira às 19h, do duo de guitarras Flu & Fornazzo às 20h, e do quarteto do guitarrista Erick Endres às 21h.Nos demais dias, o público poderá conferir conversas com atrações como o ensaísta de literatura e música e ex-diretor artístico da Osesp Arthur Nestrovski, o cineasta e roteirista Jorge Furtado e o sócio de uma das mais importantes empresas brasileiras do mercado de games Alex Savastano; além de trechos de espetáculos como Mulheres Atravessadas na Garganta, solo da atriz Juçara Gaspar; O Sussurrar da Cigarra, dos dançarinos Ana Medeiros e Hiroshi Nishiyama; e a performance Bolha, do Coletivo Grupelho.Na área musical haverá atrações como Rock de Galpão, Cristian Sperandir Quinteto e o duo formado pelo acordeon de Renato Müller e o violino de Clarissa Ferreira. Além disso, nos dias 26 e 27 de abril, o Aquece Noite dos Museus receberá a etapa final da Aiyra Mostra de Músicas do Sul, festival que reúne novas e já conhecidas mulheres musicistas de diversas regiões do estado em performances solo, duetos ou em bandas como a Inquilinas, formada pelas vozes e os instrumentos de Thays Prado, Viridiana, Paola Kirst e Mel Souza.