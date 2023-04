'Terapia de Casal - Uma Comédia em Crise' traz conexão intensa e direta com o público

O espetáculo Terapia de Casal - Uma Comédia em Crise volta aos palcos da Capital para uma série de apresentações durante o ano. As primeiras sessões acontecem às 21h desta sexta-feira e sábado e às 19h de domingo, no Teatro do CIEE (rua Dom Pedro II, 861). Ingressos, entre R$ 50,00 e R$ 80,00, estão à venda pelo site Megabilheteria, ou na bilheteria do espaço, duas horas antes das apresentações.

Dirigida por Juliana Barros e Fernando Ochoa, a montagem estreou em setembro do ano passado, no Teatro Renascença, com sessões lotadas e aplausos calorosos. "A peça estabeleceu uma conexão direta com o público", orgulha-se a diretora, que também assina a dramaturgia. Em cena, os atores Letícia Kleemann e João Petrillo interpretam os personagens Alice e Marcos, que se conhecem no início dos anos 1990 e que depois de uma década de relacionamento, decidem fazer terapia de casal. Durante aproximadamente uma hora, os dois revivem e compartilham com o público a dor e a delícia de um casamento, com situações que remetem à "vida como ela é".

"Esta é a primeira vez que eu dirijo uma peça e também a primeira vez que não atuo em um trabalho de teatro onde estou envolvida - e é muito interessante ficar sentada na plateia observando a reação e os comentários das pessoas, muitas embarcando, se identificando com o que está acontecendo ali", revela a autora e diretora. "Além de dar risada, o público sai falando da peça e fazendo analogia com suas vidas - e acho que é isso que faz com que o espetáculo aconteça", emenda. Inspirada em histórias pessoais e de relatos de amigos, conhecidos, parentes e até cenas de filmes, Juliana conta que a dramaturgia também ganha tons ficcionais, resultando de um processo coletivo em torno do roteiro original.

"Fizemos uma salada de frutas destas histórias, como a cena em que os personagens discutem a relação dentro do supermercado, e ela atira as coisas longe", compara Juliana, emendando que a ação aconteceu, de fato, na vida real, entre uma mãe e sua filha . "Além disso, entre a minha escrita e o que acontece ali tem todo um caminho, que passou pela criação dos atores, do Ochoa (na vez de codiretor e de iluminador), do diretor de arte (Diego Steffani) e do responsável pela trilha sonora original (Fábio Marrone)", valoriza. "Um pouco do que imaginei está no palco, mas o outro pouco vem de todos eles, e do nosso tempo, do tempo presente, que interfere muito, uma vez que teatro é uma arte dinâmica, viva."

Diante de um terapeuta, em uma sessão de terapia de casal, os personagens criados por Juliana revivem e compartilham com o público uma história cheia de situações divertidas, conflitos, expectativas, crises, choros, gozos, medos e gargalhadas. A própria Juliana afirma que frequenta um terapeuta de casal com seu companheiro. "No início, ele não queria ir de jeito nenhum, e hoje em dia ele não abre mão, pois é algo que nos mantém bem, deixa saudável a relação. É bom falar das suas coisas, cuidar de si", comenta a dramaturga. "A minha escolha de colocar os personagens em uma sessão de terapia, além de ser, claro, uma oportunidade cênica, também é um convite para que as pessoas pensem nesta possibilidade, sem preconceitos."

Apesar da coincidência, quando a autora escreveu a peça, ainda não tinha feito terapia de casal, embora fizesse terapia individual "desde sempre". "Este gancho me pareceu um bom lugar pra colocar o meu casal 'fictício' para contar um pouco das minhas histórias e, quem sabe, reviver algumas delas", completa.

"Não teria como as pessoas embarcarem na história, se não tivesse uma proposta estética que fizesse elas se sentirem próximas, precisa desta identificação para acontecer, caso contrário se distanciaria do público", afirma Juliana. "E, neste sentido, os atores estão de parabéns. Eles são muito bons, fazem tudo com muita entrega e muita verdade, bem naturalista, o que é bem difícil para o ator, na minha opinião. Eu acho muito mais fácil construir a partir de uma partitura, de um tipo, e nesta montagem ambos trabalham sem 'muletas': eles precisam partir da verdade da ação e do que cada personagem está sentindo."

Para além das atuações, a trilha sonora (dos anos 1980 e 1990) ajuda a mexer com o emocional da plateia, tocando sua memória afetiva, assim como a cenografia e os figurinos. "As personalidades de Alice (intensa e emocional) e de Marcos (zen e racional) se revelam nas cores vermelho e azul, respectivamente, que se misturam e se separam, simbolizando também a relação dos dois."