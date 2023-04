Quarteto de cordas interpreta Mozart e Villa-Lobos em recital gratuito neste domingo (23)

Dois dos maiores compositores da história da música ganham destaque neste domingo (23), no próximo recital da Série Música de Câmara. A programação contempla duas obras escritas para quarteto de cordas, uma por Mozart e outra, por Villa-Lobos. A apresentação fica a cargo do Quarteto Ibirapitanga, formado pelos violinistas Brigitta Calloni e Geovane Marquetti, o violista Cleverson Cremer e o violoncelista Murilo Alves, todos músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). A apresentação será na Sala de Recitais da Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1501), às 18h, com entrada franca e por ordem de chegada.O Quarteto de Cordas nº 15 em Ré Menor, K. 421 pertence a uma série de seis quartetos de Wolfgang Amadeus Mozart dedicados ao compositor e amigo Joseph Haydn. Com caráter mais dramático, é a única obra desse conjunto em tonalidade menor. Estreado em 1785, é considerado um dos mais potentes e intensos trabalhos de Mozart.O Quarteto de Cordas nº 1, W099 é o primeiro do extenso repertório camerístico para cordas de Heitor Villa-Lobos. Em geral, os "quartetos" do compositor se destacam pela inventividade, exigindo grande preparação individual para suas execuções. Escrito por volta de 1915, época considerada como o período de formação de Villa-Lobos, esse é o único quarteto do compositor com seis movimentos, diferenciando-se dos tradicionais quatro de suas composições posteriores do mesmo estilo.