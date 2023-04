Dia de Natureza e Música apresenta Leandro Maia em Maquiné neste sábado (22)

O Centro de Vivências Vale do Ligeiro, em Maquiné (Linha Rio Ligeiro, 2501), sedia a nova edição do Dia de Natureza e Música no sábado (22), a partir das 12h. A atração recebe o cantor e compositor Leandro Maia, que vai apresentar músicas de sua carreira e composições inéditas do seu quarto disco, Guaipeca: uma ilusão autobiográfica. O evento traz também trilhas, banho de rio e fogueira à noite. O show musical começa a partir das 17h. Ingressos antecipados com desconto podem ser adquiridos via direct do Instagram @cv.vale.do.ligeiro ou Whatsapp (51) 99282-6231.Proporcionando um espaço de aproximação do público com o bioma que abriga maior parte da população brasileira, a Mata Atlântica, a organizadora do evento, Kátia Zanini, acredita que a atividade proporciona uma descolonização do olhar sobre a floresta. Ela destaca também os benefícios físicos e mentais proporcionados pela interação com as belezas naturais da região e a oportunidade de encontro com velhos e novos amigos. O Centro de Vivências é um espaço carinhosamente cuidado para proporcionar um encontro com a exuberância da natureza.