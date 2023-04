Casa de Cultura recebe espetáculo Ruídos, peça que subverte narrativa linear

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) recebe de sexta-feira (21) a domingo (23), o espetáculo Ruídos, realizado pelo Curso de Formação de Atores do Espaço do Ator. As apresentações ocorrerão às 20h, no Teatro Carlos Carvalho, no 2º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736). Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, variando entre R$ 20,00 e R$ 40,00.Ruídos é um experimento cênico estruturado pela fragmentação. Corpos, vozes e discursos são recortados, despedaçados e esmiuçados para evocar memórias, pensamentos e vivências de pessoas que vivem à margem da sociedade por estarem internadas em hospitais ou colônias psiquiátricas. A dramaturgia da peça é pautada numa estrutura não linear, ou seja, não é contada uma história com início, meio e fim, nem há personagens desenhadas ou elaboradas. No entanto, existe uma estrutura que evoca pedaços, angústias, corpos e ações que expressam de forma poética a beleza e o horror de palavras, frases, ruídos, silêncios que retratam a rotina manicomial e visões da vida, do mundo e daqueles que vivem num contexto de clausura.