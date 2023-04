Rosa Tattooada começa celebração dos 35 anos com show no Nove Dois Pub

Na estrada desde 1988, a banda Rosa Tattooada começa a celebração dos 35 anos de carreira nesta quarta-feira, às 21h30min, no Nove Dois Pub (rua Silva Jardim, 92). O show, que dá início à turnê que o conjunto fará para comemorar o aniversário, tem ingressos de R$ 35,00 a R$ 100,00, pela plataforma Sympla. Influenciada pela explosão do hard rock no final dos anos 1980, a Rosa Tattooada alcançou sucesso logo com a primeira demo, que alcançou as rádios com os hits Tardes de Outono e O Inferno Vai Ter Que Esperar - a segunda, segundo a banda, uma das três músicas mais tocadas da história do pop/rock gaúcho. Alcançando os 35 anos de carreira, a banda se coloca entre as mais longevas do rock nacional - e, sendo um conjunto que sempre gostou de comemorar datas, certamente vai aproveitar o ano de 2023 para muita festa e rock pesado junto aos fãs.