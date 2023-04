Música para refletir e celebrar a vida

Curawaka é um projeto de paisagens sonoras que mistura elementos de tradições indígenas, ritmos folclóricos tradicionais latino-americanos e melodias do folclore escandinavo. O projeto, originado no Brasil em 2013, foi criado por Anna Bariyani, Ariel Kushcnir e Bola Cosmica. Desde então, tiveram várias formações, sempre com Bariyani como força central. A banda é ativamente envolvida em causas como ambientalismo, direitos indígenas, água potável, reflorestamento e permacultura. A abertura é do conjunto Madre Terra (SP).

Usando a música como ferramenta de reflexão e de estimulação do sensível, o coletivo internacional Curawaka toca no Teatro CHC Santa Casa (Avenida Independência, 75) nesta quinta-feira, às 21h. Os ingressos estão à venda no site Bilheto, a partir de R$ 130,00.

Rosa Tattooada celebra 35 anos de estrada

Influenciada pela explosão do hard rock no final dos anos 1980, a Rosa Tattooada alcançou sucesso logo com a primeira demo, com os hits Tardes de Outono e O Inferno Vai Ter Que Esperar - a segunda, segundo a banda, uma das três músicas mais tocadas da história do pop/rock gaúcho..

Sucessos do Exaltasamba no Opinião

Nesta quinta-feira, às 22h, o evento Pagode 90 do Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) recebe o ex-integrante do grupo Exaltasamba, Chrigor. O músico promete emocionar o público com as melhores da antiga banda, trazendo os maiores sucessos do grupo. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 35,00.

Chrigor, que foi vocalista da banda entre os anos de 1993 e 2002, traz um show repleto de hits. Não vão faltar clássicos com refrões como 'Me liga, me manda um telegrama' e 'Meu bem, não brinca assim comigo'.