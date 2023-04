Espetáculo "Sonhos de Palcos e Salões" tem apresentação gratuita no Theatro São Pedro

O Bailado Gaúcho promove nesta sexta-feira (21), o espetáculo “Sonhos de Palcos e Salões”, a partir das 20h, no Theatro São Pedro, Porto Alegre. Com ingressos gratuitos, a apresentação envolve 96 bailarinos e sete músicos. A performance será o pré-lançamento do 19º Festival Internacional de Folclore, que ocorre em setembro na cidade gaúcha.Fruto de um trabalho de resgate de memórias de juventude e relatos de outros tempos, traz história e arte em suas coreografias, que unem três gerações em um conjunto de retratos de grandes momentos de uma cidade apaixonada pela Arte em suas diferentes expressões. O público é conduzido por um túnel do tempo através da música e da dança, com riqueza de detalhes, em trajes que marcaram cada época, revelando todo o cuidado e o esmero do trabalho realizado pelas figurinistas do grupo. É uma oportunidade única para os apaixonados por dança e arte conhecerem um trabalho inovador nos palcos. Entre os momentos que estarão representados nesta noite, o “Chá da Liga” envolve jovens dançarinas e muitas das senhoras que fundaram e participam ativamente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Nova Prata. Como forma de agradecimento à Capital por abrir as portas de seu mais tradicional palco para essa apresentação, o Bailado Gaúcho irá doar todos os mantimentos arrecadados por meio de ingressos solidários à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Porto Alegre, tendo em vista sua relevância social para a comunidade. Atuando em âmbito municipal, estadual e internacional, o Bailado Gaúcho tem participações em festivais de folclore no Brasil, na Argentina, Paraguai, Uruguai, Itália, Chile, México e Rússia. Possuindo mais de 80 dançarinos em seus quatro corpos de baile, sempre honrou e projetou positivamente o nome de Nova Prata para o Brasil e para o mundo. O projeto conta com patrocínio da Axell e é financiado através do Pró-Cultura RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul.Serviço:Sonhos de Palcos e SalõesData: 21/04/2023Hora: 20hLocal: Theatro São Pedro, Porto AlegreIngressos: gratuitos Convidamos a levar 1kg de alimento.*Em Nova Prata, podem ser retirados a partir de 10/04, na troca por mantimentos não perecíveis, no Centro de Informações Turísticas.Ou na bilheteria do Theatro São Pedro a partir de 17/04/2023. A entrega de alimentos em Porto Alegre, é no mesmo local.