Ospa abre a Série Quinta Clássica com obras-primas do século XIX

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) oferece, além das tardes de sábado, uma nova data para o público se encontrar com a música erudita: a Quinta Clássica, série de quatro concertos que serão realizados todas as quintas-feiras à noite. O maestro Mateus Araujo e o trompetista Diogo Gomes são os convidados da orquestra na primeira apresentação, que está marcada para esta quinta-feira (20), às 20h, na Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1.501). Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla por valores a partir de R$ 10,00.Como o nome indica, o repertório da nova série é dedicado, sobretudo, aos compositores do período Clássico, um estilo marcado pela elegância que despontou entre 1730 e 1820, por meio de nomes como Mozart, Haydn e Beethoven. Nesta primeira Quinta Clássica, a OSPA executa obras de Johann N. Hummel, uma das principais personalidades do período, e Franz Berwald, um romântico muito influenciado por esse estilo. A apresentação desta quinta-feira inicia com Concerto para Trompete em Mi Bemol Maior, do austríaco Johann Nepomuk Hummel. Escrita em 1804, a obra homenageia mestres do Classicismo, citando Mozart e Cherubini, e foi dedicada ao mais celebrado trompetista da época, Anton Weidinger. Após o intervalo, a OSPA executa Sinfonia n° 3 em Dó Maior, de Franz Berwald, considerado o principal compositor da música escandinava no início do período romântico. Sua terceira sinfonia, chamada de Singular, foi escrita em 1845 e estreada somente em 1904, décadas após a morte do compositor, mas em tempo de influenciar outros grandes escandinavos, como Jean Sibelius e Carl Nielsen.