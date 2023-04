Michel Teló faz show no Expochurrasco, apresentando a história da música sertaneja

Michel Teló está de volta na estrada com a turnê baseada no DVD Bem Sertanejo. E na sexta-feira (21) e sábado (22) é a vez de Porto Alegre receber o show no Expochurrasco – Festival Internacional do Churrasco (Parque da Harmonia - Av. Loureiro da Silva, 255). O show começa ao meio-dia e tem ingressos a partir de R$ 60,00, no site da Sympla. O repertório é baseado no DVD Bem Sertanejo – O Show, gravado em março de 2017, que conta a história da música sertaneja, cronologicamente. Farão parte do setlist, clássicos como Menino da Porteira, Chico Mineiro, É o Amor, Evidências e Fio de Cabelo, as canções já conhecidas na voz de Michel Teló como Ei, Psiu Beijo Me Liga e Ai Se eu Te Pego, cujo clipe atingiu 1 bilhão de visualizações, e algumas músicas que vieram depois do lançamento como Casal Modão, gravada para o EP Churrasco do Teló e que conta com a participação especial da mulher, Thais Fersoza, no clipe.