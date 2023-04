Cabaré do Amor Rasgado celebra o amor em espetáculo que estreia nesta quinta (20)

Mesclando teatro, dança, música e circo, o Cabaré do Amor Rasgado celebra o amor como força de vida, sem vergonha de expor emoções, onde toda forma de amor vale a pena: romântico, fraterno, amor pelo mundo, por sonhos, ideias, amor família, amor LGBTQIA+, amor como o que nos faz e nos leva além. O espetáculo estreia na Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900) nesta quinta-feira (20) e sexta-feira (21), às 20h, e tem entrada franca com distribuição de convites pela Sympla. Depois, a peça ficará em cartaz de domingo (22) a 7 de maio com apresentações às sextas-feiras, aos sábados e domingos, também às 20h, com cobrança de ingresso pelo mesmo site, a partir de R$ 25,00.Com direção de Patrícia Fagundes, Cabaré do Amor Rasgado será a segunda estreia da Zona Cultural, novo espaço de Porto Alegre totalmente gerenciado por artistas. A produção da Cia. Rústica também vai oferecer uma oficina gratuita para quem quiser participar das duas primeiras apresentações da montagem. O cabaré é referência para Cia. Rústica há quinze anos como modelo cênico dissidente que mistura diversas linguagens artísticas. O elenco é formado por Heinz Limaverde, Sandra Possani, Ander, Diego Nardi, Iassanã Martins, Juliana Kersting, Phill Coutinho, André Varela e Roberta Alfaya.