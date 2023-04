Vera Loca apresenta novo álbum em show no Opinião

Neste sábado (22), a banda Vera Loca sobe ao palco do Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) para apresentar seu décimo álbum Mais que na hora, inteiro de composições e gravações feitas à distância. O disco já está disponível em todas as plataformas digitais. Agora, mais juntos do que nunca, o grupo promete fazer o público vibrar com seus novos sucessos, além dos hits Borracho y loco, Grafitti, Cuidado Ana e muito mais. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 55,00.Durante o período de isolamento social, a Vera Loca teve que inovar. Para produzir o seu décimo disco, Mais que na hora, não só as composições, mas também as gravações das canções foram feitas à distância, cada integrante na sua casa. O show terá a participação de Rodrigo Fischmann, vocalista da banda Dingo (ex Dingo Bells), que compôs a bela faixa Leve suas Mágoas em parceria com Diego Dias, tecladista da Vera.