Relatos de Acordar reúne dois projetos da Cia de Solos & Bem Acompanhados, trazendo outras reflexões importantes para a sociedade

A atriz, diretora e multiartista Deborah Finocchiaro criou, junto com uma equipe de profissionais de ponta nas artes gaúchas, o projeto Histórias para Acordar, que reúne depoimentos reais de mulheres que sofrem violência doméstica e de gênero e de grupos de mulheres invisibilizadas, interpretados por atrizes de diferentes estados brasileiros e de Portugal, além de alguns relatos pessoais das próprias artistas. A estreia do novo projeto, será neste sábado (22), às 18h, com a live Diálogos para Acordar com Deborah Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol e a convidada especial, Marcia Tiburi, nas redes sociais do projeto (@confessionariorelatosdecasa @invisiveishistorias @ciadesolos)Na sequência, na segunda-feira (24), serão lançadas nas redes sociais as seguintes perguntas: "Quando você se sentiu invisível?" e "Quando você se sentiu humilhado?", e na terça-feira (25), serão divulgadas as entrevistas realizadas pela equipe nas ruas de Porto Alegre. Em três episódios inéditos abordando os temas comunidade surda, violência contra os idosos e trabalho análogo ao escravo; e quatro videocasts sobre gordofobia, racismo e mais uma vez o trabalho análogo ao de escravo, estas histórias de denúncia e conscientização seguem seu rumo e dão continuidade a uma trajetória que pretende se expandir para além das artes cênicas e fazer a diferença também no Judiciário, na segurança pública e nas instituições sociais. Em Confessionário - Relatos de Acordar, cada episódio irá trazer depoimentos reais de diferentes grupos de mulheres vítimas de violência, interpretados por uma atriz, além de cenas gravadas das entrevistas e um profissional da área da saúde/ciências humanas. Já os videocasts Invisíveis - Relatos de Acordar, trarão diferentes convidados, entre eles profissionais da área para falar sobre o tema. Cada uma dessas atividades fará a analogia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a vida dessas pessoas, demonstrando que as violências retratadas violam o que nos é dado como direito.