Coletivo Curawaka apresenta seu novo conceito de música em show no Teatro CHC Santa Casa

Combinando o groove, a alegria e a paixão que vêm com seus ritmos e tradições folclóricas latinas, coletivo Curawaka usa a música como ferramenta de reflexão e de estimulação do sensível. O grupo traz à Capital seu conceito de música como elemento unificador em show no Teatro CHC Santa Casa (Avenida Independência, 75), às 19h, nesta quinta-feira (20). Os ingressos estão à venda no site Bilheto, a partir de R$ 130,00. A apresentação será uma celebração à vida, aos povos indígenas, ao novo tempo e ao novo mundo. Na mesma noite, apresenta-se ainda o conjunto Madre Terra (SP), que trabalha a possibilidade de expandir os sentidos e consciência por meio do som, a fim de alcançar estágios de leveza, satisfação e bem-estar. Curawaka é um projeto de paisagens sonoras únicas que mistura elementos de tradições indígenas, ritmos folclóricos tradicionais latino-americanos e melodias do folclore escandinavo. O projeto, originado no Brasil em 2013, foi criado por Anna Bariyani, Ariel Kushcnir e Bola Cosmica. Desde então, tiveram várias formações, sempre com Bariyani como força central do grupo, tendo apoio de músicos latino-americanos. A banda é ativamente envolvida no apoio a causas como ambientalismo, direitos indígenas, água potável, reflorestamento, permacultura e outros.A banda passou anos vivendo e aprendendo com tribos indígenas pelo globo. Sua sonoridade é rica em harmonias do mundo natural, com canções que ecoam o movimento de uma cultura nativa mundial e celebram as vozes dos Povos das Primeiras Nações, bem como sua espiritualidade e relação com a terra.