Caravana da Barranca traz o mais antigo festival de música gaúcha ao Theatro São Pedro

O mais antigo festival de música gaúcha, que acontece à beira do Rio Uruguai em São Borja, está completando meio século de atividades. Em comemoração aos 50 anos do Festival da Barranca, o show Caravana da Barranca acontece nesta terça-feira (18), às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Os ingressos podem ser trocados por 1kg de alimento não perecível no multipalco do Theatro.Surgido em 1972, de forma despretensiosa pelos componentes do Grupo Amador de Arte Os Angueras e convidados. O evento acontece até os dias de hoje na Semana Santa, levando a cultura do tradicionalismo gaúcho a todas as gerações. Serão apresentadas músicas, poesias e artes plásticas que foram criadas e que representam o festival. No palco estarão se apresentando os artistas Elton Saldanha, Sérgio Rojas, Pirisca Greco, Angelo Franco, Érlon Péricles, Cabo Deco, Vinicius Brum e Carlos Cachoeira.