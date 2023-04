Rodrigo Maia é atração no Sarau do Solar Especial em homenagem aos 188 anos do Parlamento gaúcho

O Sarau do Solar Especial, em homenagem aos 188 anos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, acontece nesta quarta-feira (19), às 19h, no Teatro Dante Barone (Praça Mal. Deodoro, 101), com o espetáculo de música instrumental Rodrigo Maia convida: Alegre Corrêa. A entrada é franca, mediante doação de alimentos não perecíveis.



Rodrigo Maia convida: Alegre Corrêa é um projeto que nasceu através das rodas de música instrumental na cidade de Porto Alegre. Os dois amigos possuem tanta afinidade musical que, após muitos pedidos, juntaram suas especificidades artísticas e propõem este projeto, que visa a valorização da música autoral e instrumental gaúcha. O show trará o melhor da música instrumental regional com elementos da música mundial, como o Jazz, pois explora em muitos momentos a improvisação de todos os membros do grupo.

Alegre Corrêa, nome bastante conhecido na cena instrumental da Capital, é um guitarrista premiado com o Grammy, que combina quase cinco décadas de performances aclamadas no cenário mundial com um profundo compromisso de preservar e promover a música de seu país de origem.

Rodrigo Maia, por sua vez, começou sua carreira musical aos oito anos de idade e, em 1999, mudou-se para a cidade de Pelotas, onde iniciou seus estudos de música, atuando com artistas locais. Maia participou de diversas produções, principalmente de música tradicional gaúcha e platina, tendo cantado com inúmeros artistas.