Teatro do Museu do Trabalho recebe segunda edição do Encontro Regional de Danças Ciganas

No próximo sábado (22), a partir das 11h, o Teatro do Museu do Trabalho recebe a segunda edição do Encontro Regional de Danças Ciganas. Durante um dia inteiro o público terá acesso a workshops de diferentes estilos da modalidade, além de poder consumir na feira de produtos temáticos. À noite, a partir das 19h, ocorre uma mostra com apresentações de grupos vindos de várias cidades do Rio Grande do Sul.

Sendo a etnia cigana formada por várias origens, este povo tradicional traz em sua arte a influência de vários países e culturas. Nos workshops, haverão aulas dos estilos Romeno com Valéria Souza, Paquistanês com Márcia Cunha, Espanhol com Cintia Bueno Marques, Interpretação e Leitura Musical com Gina Vitola e uma palestra sobre Cultura Cigana com Rose Winter, cigana Sinti membro do Comitê de Povos Originários e Tradicionais do Rio Grande do Sul.

Já a feira, contará com marcas como a da artesã de saias ciganas Leni de Bem e o Centro Holístico Villa Romai, de Patrícia Pereira, entre outros; e a mostra de dança irá apresentar diversos artistas gaúchos de origem cigana e não cigana.

A programação completa está disponível no Instagram @regional.dancas.ciganas , e é uma iniciativa da Gestora Cultural Caroline Garcia (D'Alma Vivências Culturais) e da historiadora Jéssica Prestes (Coletivo Hunna).