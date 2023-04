Projeto Sapateando sem Fronteiras chega ao fim reunindo artistas em uma jam session

A dança se fez presente na cidade em um projeto inovador e totalmente aberto ao público. Sapateando sem Fronteiras trouxe diversas vertentes desse estilo com os melhores profissionais da dança e da música do Estado, entre eles Juliana Prestes e Gustavo Capeletti (flamenco), Marcelo Veri e Renato Müller (chula), Valentin Cruz e Pedro Borghetti (malambo), Leonardo Dias e Gustavo Rosa (tap dance). O projeto produzido e idealizado pela Tanguera Estudio de Danza, tradicional espaço de danças da cidade, ofereceu ao longo de março e primeira semana de abril, atividades de qualificação. Agora, para celebrar com todos os envolvidos e o público, o projeto encerra as atividades dia 16 de abril, com uma jam session, onde todos os sapateadores e músicos participantes promovem uma confluência de estilos. Jam session é uma apresentação com base em improviso, mas que, no Sapateando sem Fronteiras, terá uma estrutura de espetáculo, ou seja, a ordem em que as coisas vão acontecer é pré-estabelecida, mas os movimentos exatos que cada sapateador vai fazer serão improvisados, assim como a execução musical. Parte da apresentação vai consistir em desafios, onde uma sapateador desafia o outro na execução do sapateio, de forma divertida e criativa. A jam session vai ser seguida de uma mesa redonda mediada, onde os sapateadores falarão sobre a experiência do projeto em romper as fronteiras entre as linguagens do sapateado abordadas no projeto, flamenco, tap, malambo e chula. A mediação da mesa redonda estará a cargo de Airton Tomazzoni.