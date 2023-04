Exposição Migrantes, de Louise Kanefuku, abre nesta terça na Calafia Art Store

Em Migrantes, exposição que estará na galeria superior da Calafia Art Store (Rua Gen. Couto de Magalhães, 439) a partir desta terça-feira (18), Louise Kanefuku traz ao Brasil a sua vivência além do oceano. A saudade e a distância foram a principal fonte de inspiração para a criação da série I wish I was a whale: baleias sozinhas e acompanhadas, seres gigantes e absolutos, cruzando os mares sem perceber fronteiras. As arraias e as tartarugas as seguiram e completam a série de 12 trabalhos em grandes e médias dimensões. A exposição fica em cartaz até o dia 20 de maio. A entrada é franca. A mostra é uma continuidade do processo desenvolvido durante a dissertação de mestrado na Faculdade de Belas Artes do Porto, em Portugal. Autobiográfica, retrata as fases de adaptação à vida em um novo país, assim como as relações estabelecidas com as pessoas e com o lugar. Em paralelo, a exposição exercita a utopia de viver num mundo sem as fronteiras estabelecidas pela humanidade.Louise explica que se interessa pela ideia de fazer da vida "fonte de matéria prima para a criação; a democratização e a dessacralização das imagens e dos processos artísticos; a exposição da narrativa de um estrangeiro e, finalmente, a criação de metáforas que abram espaços de reflexão quanto a livre circulação global".