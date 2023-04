Orquestra Jovem Theatro São Pedro tem inscrições abertas para oficinas de música

A Orquestra Jovem Theatro São Pedro está com inscrições abertas para seis turmas de oficinas de música dos seguintes instrumentos: flauta doce, violino e percussão. As aulas são gratuitas e ocorrem no Multipalco Eva Sopher, ao lado do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), uma vez por semana. Com coordenação geral do maestro Evandro Matté, e coordenação pedagógica da professora e maestrina Keliezy Severo, o projeto tem inscrições abertas por este site. A Orquestra Jovem Theatro São Pedro iniciou suas atividades em junho de 2021, tendo como objetivo promover a inclusão social através do acesso ao desenvolvimento da linguagem musical e da técnica instrumental, fomentando vivências artísticas e socializadoras, de forma a oferecer a arte como meio de desenvolver a autoestima, as competências cognitivas, a inserção cultural e a cidadania. O projeto se destaca na programação do Theatro São Pedro como uma importante ação de integração da arte com as famílias dessas crianças e adolescentes que participam do projeto.