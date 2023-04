Escola Casa de Teatro promove novo curso de atuação avançada

A Escola Casa de Teatro (Av. Cristóvão Colombo, 400) oferece um curso prático para atrizes e atores que já tenham experiência formativa em atuação cênica e que buscam outras vivências. As aulas do Projeto Especialização: Curso de Atuação Cênica Avançada terão início em 26 de abril, seguindo até 28 de setembro para a turma diurna, com encontro nas quartas e quintas-feiras, das 9h às 12h. No curso noturno, os encontros serão até 25 de agosto, nas quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h. As inscrições podem ser feitas através do site da Casa.Conduzido por Everton Rodrigues e Larissa Sanguiné, pesquisadores reconhecidos por seus trabalhos na direção de espetáculos musicados, o curso parte da necessidade de artistas formados em dar seguimento a pesquisas iniciadas no Curso de Formação de Atores da Escola Casa de Teatro, e de um desejo de aprofundar investigações pós vivência da montagem dos trabalhos de conclusão do Estágio em Espetáculo e Composição de Trabalhos Solos.