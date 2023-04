Grupo Levanta FavelA encerra ciclo de oficinas e apresentações neste final de semana no bairro Lami

O grupo Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta FavelA encerra, neste final de semana, no Lami, a circulação do espetáculo de rua Maria, Suas Filhas e Seus Filhos, bem como o ciclo de oficinas de teatro de rua, iniciado em março, e que contempla seis bairros de Porto Alegre. Neste sábado (15), das 14h às 17h, o grupo estará na Associação Jardim Floresta (Rua A, 69), com sua oficina de teatro. Interessados a partir de 13 anos podem se inscrever no local. No domingo (16), às 16h, a peça será apresentada na Orla (Av. Beira Rio, 1187). Os eventos têm entrada franca.



O espetáculo é escrito e dirigido pelo grupo Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta FavelA… e é baseado na peça Maria e seus Cinco Filhos, do dramaturgo catarinense João Siqueira. Com forte conteúdo de crítica social, a montagem busca promover reflexões sobre as desigualdades sociais e seu impacto. A montagem é uma fábula brasileira moderna sobre a pobreza no Brasil que conta a história de Maria, que foge do campo com suas filhas e seus filhos por não conseguir pagar o armazém e acaba trabalhando como lavadeira para sustentar a família. Assim começa uma divertida história de sobrevivência do proletariado de Porto Alegre.

As atividades integram o projeto Teatro de Rua Pra Resistir e Pra Lutar, do grupo Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta. A iniciativa é realizada com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.