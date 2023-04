O Butiá tem programação eclética com DJ e guitarrista internacional neste fim de semana

A fazenda O Butiá (Rod. Frei Pacífico, 4100) recebe, neste fim de semana, duas atrações para acompanhar o tradicional almoço e a cesta de piquenique à beira do Guaíba. No sábado (15), às 15h, o DJ Gustavo Bassani abre a programação trazendo sons que elevam o clima do local. Já no domingo (16), às 17h, o guitarrista radicado em Nova York Márcio Philomena traz o melhor do seu repertório autoral para acompanhar o pôr do sol. Os ingressos custam R$ 90,00 por adulto, com direito a R$ 50,00 de consumação, e podem ser adquiridos neste site. Produtor musical, DJ, multi-instrumentista e sound designer, Gustavo Bassani é reconhecido pelo seu trabalho em estúdio, na criação de trilhas sonoras, com lançamentos de destaque e lugar especial no case de diversos artistas nacionais e internacionais. Gustavo traz sonoridades que vão do jazz ao house music, passando por soul, boogie, ambient e dub. Radicado no Brooklyn, em Nova York, o guitarrista Márcio Philomena convida o Café Trio para apresentação no Butiá. O conjunto tem Nico Bueno contrabaixo, Luis Mauro Filho Piano e Lucas Fê bateria. Desde sua chegada aos Estados Unidos, Márcio tocou com grandes nomes como Nilson Matta, Helio Alves, Peter Slavov, Rafael Barata, Mike Tucker, entre outros. Durante o show, o guitarrista apresentará algumas músicas que farão parte do seu mais novo album Trails, que tem previsão de lançamento para o início de 2023.