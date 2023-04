Adolescer combina espetáculo e bate-papo neste domingo no Teatro CIEE

Espetáculo dedicado ao público jovem, o Adolescer volta ao Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 861) neste domingo (16), às 18h. Na ocasião, além de conferir a apresentação, o público poderá participar de um bate-papo com o elenco e a autora e diretora da montagem Vanja Ca Michel. A roda de conversa trará para discussão temas que são tratados na peça, como bullying, ansiedade, autoestima, gravidez, drogas, saúde mental e os relacionamentos, passando pelas amizades, os namoros e a convivência em casa e na escola. Os ingressos estão à venda pelo site BlueTicket com preços a partir de R$ 30,00.Há mais de duas décadas em cartaz, o espetáculo estreou sua nova temporada em março com um elenco renovado, formado por 12 atores que representam mais de cem personagens diferentes, além de interpretar dez coreografias assinadas por Thiago Fernandes. No palco, eles se revezam em uma série de cenas que vão de episódios difíceis, como separação dos pais, depressão e solidão, a momentos bem-humorados em festas de pijama e na sala de aula.