Zoravia Bettiol expõe 80 obras em mostra que abre neste sábado (15)

Zoravia Bettiol abre, neste sábado (15), uma exposição recheada de obras, temáticas e técnicas de suas sete décadas de atuação. Pequenos e Grandes Formatos: Mostra de Zoravia Bettiol traz 80 obras da artista e fica aberta para visitação de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h, até 16 de junho. A mostra está instalada em sua galeria (rua Paradiso Biacchi, 109) e tem entrada franca. A diversidade da exposição já é indicada no próprio nome e é confirmada pela quantidade de obras expostas; pelas temáticas abordadas: figuras humanas (reais e imaginárias), paisagens, assuntos políticos, de humor e lúdico; e pela variedade de técnicas empregadas: desenho, pintura, em linóleo, gravura, xilogravura, serigrafia, gravura digital, arte têxtil e objetos.Duas obras da exposição são relacionadas à Divina Comédia, de Dante Alighieri, e integram o livro Divina Rima, de Gilberto Schwartsmann, ilustrado por Zoravia. Elas se perfilam com A Torre de Babel, Praia da Pedra Redonda, Brincando ao Sol, Alegria no Jardim, Minha Casa Minha Vida – Deve ser Mantida; Mendiga Estranha, Rainha e Rei de Copas (que são duas cadeiras de espaldar alto) e Para Marielle Franco – incluindo um pensamento de Cecília Meireles sobre liberdade, entre tantos outros trabalhos.Dedicada inteiramente à arte desde sempre, ela obteve de há muito reconhecimento no Estado, no país e no exterior. Tem obra sua no acervo do Metropolitan, em Nova York, e em museus e centros culturais de países como França, Noruega e Japão.