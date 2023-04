Teatro do Sesc recebe duas apresentações do musical Seis - O Remix da História

Os bastidores da vida na corte inglesa contados através da busca pelo estrelato pop chegam aos palcos de Porto Alegre com as duas apresentações de Seis - O Remix da História, em cartaz nesta quinta (13) e sexta-feira (14), 20h, no Teatro do Sesc, na Avenida Alberto Bins, 665. Ingressos estarão disponíveis antes da peça no local, via Pix.



A adaptação da peça musical Six, escrita por Toby Marlow e Lucy Moss, traz aos palcos a vida das seis esposas do monarca Henrique VIII, que governou o Reino Unido entre os anos de 1509 a 1547. Seu reinado é considerado um dos mais importantes e controversos da história britânica, marcado pela tentativa de anular o casamento com sua primeira esposa, acarretando na separação entre a Igreja inglesa e a autoridade papal e a posterior fundação da Igreja Anglicana.



Para encenar esse momento da história pela perspectiva dessas seis mulheres, Marlow e Moss escolheram o formato de um grupo musical feminino, populares girl groups como The Supremes, Destiny's Child e Rouge. Na peça, as seis rainhas disputam o posto de cantora principal, que é concedido a quem contar a pior experiência como esposa do rei. A peça foi um sucesso desde a estreia em 2017 na Escócia, no Festival Fringe de Edimburgo, um dos principais eventos artísticos da Europa. Desde então, passou como sucesso de crítica e público em 2019 no West End, polo londrino de teatro, e em 2021 na Broadway.



De acordo com o diretor Vinícius Kaiser, desde o começo da montagem já se sabia que o tema seria algo novo para o público, mas isso não impediria uma conexão com a trama. “O que nos deixou tranquilos e confiantes de que seria um projeto de sucesso foi o formato dele e a mensagem final. O formato de show de pop, de um show de banda ao vivo quebra muito a percepção que as pessoas já tem do teatro ou mesmo do próprio teatro musical”, explica. “Conseguimos nos estruturar em todos os tipos de palcos, temos a possibilidade de adaptar todo o show para qualquer tipo de evento”.



Além disso, Kaiser acredita que é possível identificar o dia-a-dia contemporâneo na trajetória das personagens, versões de pessoas que, mais de meio milênio atrás em um contexto específico do império britânico, viviam vivem situações engraçadas e trágicas ainda presentes na nossa realidade.



No elenco do girl group real estão, na apresentação de quinta-feira, Mônica Freitas como Catalina de Aragón, Julia Lucas como Ana Bolena, Micaela Zambon como Jane Seymour, Aline Centeno como Ana de Cleves, Érica Ribas como Katherine Howard e Anne Greif como Catherine Parr. Na sexta-feira, Luisa Bergonsi é Catalina, Camila Mendonça assume como Ana Bolena e Fernanda Bergonsi fica com o papel de Catherine.



Para a construção individual das personagens, conta o diretor, foram feitas pesquisas nas histórias das rainhas reais, trazendo referências musicais brasileiras para ajudar a entender a composição de cada personagem: “Quando criamos nossa versão do musical nos atentamos em adaptar certas piadas e cenas da peça, para garantir que a informação chegasse a todos de forma clara, tanto no público mais maduro quanto no mais jovem.”



Como o musical funciona como se fosse uma série de shows, o conceito de girl group em disputa leva à importância de valorizar as características próprias de cada personagem, pessoa histórica e atriz dentro do sexteto. “O bacana, e desafiador, desse projeto é que tínhamos dois pontos principais para descobrir e explorar em cada uma das atrizes: o individual e o coletivo”, diz Kayser sobre essa experiência. “Nos momentos de maior sincronia e uniformidade, elas ainda assim não perdem a essência, a personalidade. E nos momentos de destaque, elas nunca estão sozinhas no palco, ficam juntas do começo ao fim, com suas narrativas interligadas. Então encontrar o ponto de equilíbrio entre esses dois aspectos é uma busca constante”.



O musical foi escolhido como tema da oficina de montagem de 2019 do Música e Cena, grupo de teatro independente do Vale dos Sinos, que existe desde 2012 e se financia através de editais culturais, rifas e oficinas oferecidas pelos membros do grupo voluntariamente. A música foi adaptada por Anne Greif, e o grupo assina a versão do texto. A direção coreográfica é de Mônica Freitas, com direção de arte de Aline Centeno e Mayumi Aragão e iluminação de Anderson Zang. O espetáculo contará com intérprete de Libras nos dois dias.