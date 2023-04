Orquestra da Ulbra inicia série de 10 apresentações no Farol Santander neste domingo (16)

A Orquestra de Câmara da Ulbra se prepara para estrear uma série de concertos no Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1028), totalizando dez apresentações ao longo do ano. O primeiro concerto será neste domingo (16), às 18h, no Átrio Santander. O programa será especial de Páscoa, com a execução de árias de O Messias e do Concerto Grosso, Opus 6, nº 4 em Lá menor, de Georg Händel. Com regência de Tiago Flores, o espetáculo terá a participação dos solistas Cintia de los Santos (soprano) e Roger Scarton (Tenor), além de Fernando Cordella, ao cravo. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 8,50 na plataforma Sympla. Em maio, o espetáculo será no dia 14, com a Suíte Espanhola (Albeniz), Variações Sobre um Tema Folclórico Russo (diversos autores) e Danças Romenas (Bartok). Participação de Danielle Zill, nas castanholas. No mês de junho, a apresentação será no dia 15, com Obras do Período Romântico do Brasil e Europa, seguidas de músicas de Lupicínio Rodrigues. Em julho, o concerto será dedicado ao período Barroco, no dia 16. Em agosto, dia 16, será a vez de Haydn, com a Sinfonia nº 45 – A Despedida. Já em setembro serão duas noites para celebrar o melhor da Tropicália, nos dias 13 e 14, com participação do professor Flávio Azevedo, fazendo a leitura de textos criados exclusivamente para este concerto. No dia 19 de outubro, a Orquestra apresentará músicas clássicas e músicas de Vinícius de Moraes. No dia 2 de novembro, Réquiem de Mozart. E, para encerrar a temporada, Música Natalina, no dia 3 de dezembro.