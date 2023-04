OSPA celebra os 200 anos de Édouard Lalo com obras aclamadas do romantismo

Os 200 anos de nascimento do compositor francês Édouard Lalo serão celebrados neste sábado (15), pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. O concerto Lalo 200 inicia às 17h, na Sala Sinfônica da Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1501), e inclui também obras do alemão Carl Maria von Weber e do checo Antonín Dvorák. Para a ocasião, o regente e clarinetista brasileiro François Benda volta a comandar a Sinfônica após nove anos, e o violoncelista da Osesp Rodrigo Andrade é o solista do espetáculo. O público pode assistir ao concerto presencialmente, ou ao vivo, pelo YouTube. Os ingressos estão à venda no Sympla por a partir de R$ 10.Antes do concerto, às 16h, Max Uriarte ministra o Notas de Concerto na Sala de Recitais, comentando o repertório da apresentação. O programa destaca fases distintas do romantismo europeu. A abertura da ópera Der Freischütz, de Carl Maria von Weber (1786-1826), considerado um dos primeiros grandes compositores românticos, dá início à apresentação. A Sinfonia nº 9 em Mi Menor, Op. 95, 'Novo Mundo', de Antonín Dvoák (1841-1904), encerra o concerto. François destaca as referências inovadoras do compositor nesta obra, como temas folclóricos da República Checa, ritmos negros e indianos que foram absorvidos por ele nos três anos como Diretor do Conservatório Nacional de Música da América, em Nova Iorque. Nascido em 27 de janeiro de 1823, o artista francês Édouard Lalo (1823-1892) iniciou seus estudos na música como violinista e começou a compor no fim da década de 1840. Seu estilo, baseado no romantismo alemão e influenciado por temas folclóricos espanhóis, destaca-se pela transparência na orquestração e força de seus temas melódicos. Um exemplo é o Concerto para Violoncelo em Ré Menor, escrito em 1876. A obra foi um grande sucesso de público e crítica. Para executá-la, a Orquestra recebe o solista Rodrigo Andrade. O músico foi violoncelista da OSPA na década de 2000, e atualmente é violoncelista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.