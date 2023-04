Bailarina gaúcha conquista prêmio nos Estados Unidos

A bailarina gaúcha Julia Xavier, de 13 anos, conquistou o prêmio Audience Award na competição YAGP – Youth America Grand Prix, realizada nos Estados Unidos, no início de abril. Aluna do Ballet Vera Bublitz desde os primeiros passos na dança, ela foi escolhida pelo público online como a melhor entre 12 mil bailarinos de todo o mundo.



Julia também foi a única brasileira entre as TOP 24 da categoria júnior do YAGP. E ainda garantiu duas bolsas de estudo: Staatliche Ballettschule Berlin, na Alemanha, e Elmhurst Ballet School Birmingham, na Inglaterra. Para uma das diretoras da escola de dança, Carlla Bublitz, é um orgulho ver a estudante que ingressou na escola ainda bebê desabrochar pelo mundo.

É a segunda vez que Julia marca presença na final do YAGP. Esteve no ano passado e agora disputou a competição com uma variação do ballet de repertório Swanilda, na categoria Júnior, e com o solo contemporâneo Gnosis, com coreografia de Carol Segurado.