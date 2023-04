Programa de Alfabetização Audiovisual celebra 15 anos com exibição gratuita de documentário sobre Lupicínio Rodrigues

Criado em 2008, o Programa de Alfabetização Audiovisual surge para celebrar o encontro entre educação e cinema. Gestado a partir de um esforço conjunto da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação da Prefeitura de Porto Alegre, o projeto logo incorporou a parceria da esfera federal por meio da Faculdade de Educação da Ufrgs. A comemoração dos 15 anos será marcada por uma exibição gratuita do documentário Lupicínio Rodrigues — Confissões de um Sofredor para professores das redes municipal e estadual de ensino. A sessão será neste sábado (15), às 9h, na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085). Interessados podem solicitar ingressos pelo link.Iniciativa pioneira na formação de público no Rio Grande do Sul, o projeto explora as possibilidades do audiovisual como ferramenta didática em sala de aula nas redes públicas municipal e estadual. Transformando filmes em matéria-prima para o aprendizado de milhares de estudantes, o projeto vai além: fomenta a paixão de crianças, adolescentes e famílias inteiras pelo cinema. A iniciativa qualifica as relações entre cinema e educação, promovendo atividades de exibição de filmes a alunos e professores, ações de formação docente, além de assessorias a escolas, publicações de livros, seminários e workshops.