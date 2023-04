Noite dos Clássicos e Piratas Siderais são as atrações do Rock n' Bira deste sábado (15)

No sábado (15), o Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) apresenta mais uma edição do Rock n’ Bira. Na ocasião, o evento recebe a banda Piratas Siderais e a já tradicional Noite dos Clássicos, que há 14 anos contempla os grandes nomes do rock and roll de todos os tempos e movimenta a cena local, trazendo para o palco centenas de artistas para homenagear seus ídolos e levar a plateia ao delírio. Para esta noite, o tributo será para a trilogia do rock e heavy metal, Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath. O evento começa a partir das 23h e tem ingressos à venda na Sympla, por R$ 89,00.Formada em 2015, no Rio Grande do Sul, a banda autoral Piratas Siderais está em campanha com seu público fiel. O grupo já lançou material pelas gigantes gravadoras Universal Music e Som Livre. Durante a pandemia seu som Ponto de Fuga esteve numa das principais playlists de rock no Brasil Pátria Rock desbancando em audições grandes nomes nacionais como Pitty e Detonautas.E os tributos às clássicas do rock estarão por conta Sabotage, homenageando a icônica Black Sabbath; Presence, celebrando a obra da gigante Led Zeppelin; e Rock Solid, resgatando o som da aclamada Deep Purple.