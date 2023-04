Mariana Aydar e Fejuca apresentam o show Aqui em Casa, neste sábado (15)

No show Aqui em Casa, Mariana Aydar e Fejuca apresentam versões de canções marcantes que os acompanharam em diversos momentos de suas vidas. Num clima intimista, descontraído e despretensioso, trazem para o palco a sala de suas casas onde acontecem as conversas e os encontros mais especiais. O show acontece no Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300), neste sábado (15), às 21h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, por valores a partir de R$ 60,00, já no segundo lote.Sucessos como Táxi Lunar, Amor Que Vai e Espumas ao Vento estão presentes no repertório. Aqui em Casa é um show que resgata memórias através da música, do aconchego, da proximidade com público, das histórias em família e da trajetória da amizade de ambos os artistas.