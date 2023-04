Evento online lança coleção do Inventário dos Sonhos, que reflete sobre a pandemia

O Museu das Memórias (in)Possíveis lança neste sábado (15), em evento online, a coleção Inventário dos Sonhos, acervo que reúne um conjunto de mais de mil narrativas que começaram a ser salvaguardadas a partir de abril de 2020, período em que a pandemia assolava o mundo. O projeto Inventários dos Sonhos, teve início em 2018, no segundo turno da eleição presidencial, e ganhou novo fôlego no início de 2020, diante da crise sanitária de Covid-19. O evento gratuito será pela plataforma Zoom, interessados devem se inscrever pelo e-mail [email protected] pelos psicanalistas André Oliveira Costa, Caroline Mortagua, Denise Mamede, Edson Luiz André de Sousa, Joana Horst, Luciano Bregalanti e Paulo Cesar Endo, o projeto coloca em evidência diversos modos de vivenciar a pandemia, por meio de "paisagens" oníricas que manifestam um mundo esfacelado e obstáculos respondendo às inúmeras perdas, ao luto, à sensação de impotência e solidão. A coleção trata também sobre a pandemia brasileira: onde o presidente da república instrumentalizou um vírus e o transformou em arma.Por meio dos sonhos acessamos emoções como: tristeza, medo e raiva, rastros de vivências individuais e coletivas, frente a uma política de morte posta em marcha pelo Estado brasileiro. Não se trata aqui de interpretarmos os sonhos tal qual Freud concebeu em sua teoria, mas ler os sonhos como um sismógrafo do tempo em que vivemos desde 2018. Hoje tentamos esquecer, mas sabemos muito bem que é necessária a inscrição da memória para que se produza o esquecimento. É necessária muita memória para que não se produza repetições no futuro.