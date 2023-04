Elisa Terra apresenta canções inéditas em espetáculo na Casa de Cultura

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) recebe, neste sábado (15), às 19h, o espetáculo Reconhecer, da cantora e compositora Elisa Terra. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla. O espetáculo acontece às 19h, no Teatro Carlos Carvalho, 2º andar da CCMQ. Em Reconhecer, Elisa Terra apresenta, em show único, um repertório de canções inéditas que ilustram a nova fase de sua carreira artística solo. Acompanhada de uma banda formada por Cauê Zinn no piano, Isaías Luz no violão e guitarra, JP Siliprandi no saxofone alto, Edu Morlin na flauta transversal e João Bauken na bateria/percussões, a artista abre as portas de seu universo musical subjetivo. Com um repertório poético, performático e cheio de significados, a cantora e sua banda irão costurar sonoridades diversas em prol da geração e transformação de emoções, em troca intensa com o público.Elisa é cantora, compositora e arranjadora nascida em Porto Alegre, RS. No seu trabalho musical, mistura influências de ritmos tradicionais brasileiros e (p)latino-americanos com a MPB contemporânea, costurando a poética herdada dos grandes nomes das gerações passadas com temáticas de pautas sociais emergentes. Foi destaque em festivais como o Festival de Música de Porto Alegre de 2019 e o Festival da Canção Aliança Francesa do mesmo ano, nos quais apresentou parte de seus primeiros trabalhos autorais. Atualmente foca em seu projeto solo autoral, com o qual em breve realizará lançamentos digitais.