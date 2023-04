Espaço 373 tem atrações internacionais neste fim de semana

O Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) recebe duas atrações internacionais neste fim de semana. Nesta sexta-feira (14), às 21h, o guitarrista radicado em Nova York Marcio Philomena abre os trabalhos da casa apresentando músicas que estarão no álbum Trails – que tem lançamento previsto para este semestre. Já no sábado (15), às 21h, o norte-americano Phill Fest sobe ao palco do espaço trazendo no repertório Seresta, o sexto de sua carreira. Os ingressos podem ser comprados na Sympla, por a partir de R$ 35,00. Marcio Philomena lança as canções do novo álbum ao lado de Nico Bueno (baixo), Luiz Mauro Filho (piano) e Kiko Freitas (bateria). Além das estreias, o grupo também apresenta temas autorais de Nico e Maurinho. O norte-americano Phill também não estará sozinho: acompanhado de Paulo Dorfman (piano), Nico Bueno (contrabaixo) e Lucas Fê (bateria), o grupo apresenta também músicas de suas diversas fases, em uma noite brazilian jazz.