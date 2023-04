Nilton Santolin apresenta fotografias em exposição na Casa Pátria

O fotógrafo Nilton Santolin apresenta, a partir desta quarta-feira (12), sua exposição 3 x POA, que traz 47 registros fotográficos de Porto Alegre, transformados em arte. A exposição, na Casa Pátria (Av. Pátria, 475), tem entrada gratuita e fica disponível para visitação até o dia 12 de maio, de terça a sábado, das 14h às 23h. A mostra é dividida em três séries: em Adulteradas, marca registrada do artista, estão perspectivas inusitadas da cidade; em Polaroides: Céu Azul de Porto Alegre, ele transforma fotografias em ilustrações; já a parte denominada Clássicas – Black and White and Color é reservada para os registros de locais e paisagens marcantes da capital gaúcha, como o pôr do sol, o Cais do Porto, a Praça da Matriz e a Fonte Francesa do Parque da Redenção.Nilton Santolin começou sua carreira na fotografia em 1984 e, desde então, se tornou um nome de destaque no cenário da fotografia brasileira. É reconhecido por sua habilidade de capturar momentos únicos, seja em eventos, retratos pessoais ou fotografias comerciais. Protagonizou diversos projetos que revelam o cotidiano e a arquitetura de cidades no Brasil e no exterior.