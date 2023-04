Rancho Tabacaray oferece música regional gaúcha e curso de parrilla criolla no mês de abril

A programação de abril do Rancho Tabacaray (Av. Vicente Monteggia, 2.770) oferece shows e atividades formativas ligadas à cultura dos povos sulistas. O calendário deste mês inicia nesta quinta-feira (13), às 20h, com o encontro de Gabriel Selvage e Luiz Marenco. O espetáculo do duo traz a música gaúcha na sua forma mais autêntica, com um sentimento de admiração e intimidade mútua que traz ao público a sensação de estarem sentados ao redor do fogo em uma roda de amigos.No dia 20, é a vez de Marcello Caminha, e a programação musical encerra-se no dia 27 de abril, com Lúcio Yanel, considerado um dos alicerces do violão solista na música regional gaúcha. Na programação formativa, a casa abre as portas para o curso de Parrilla Criolla, ministrado por Antonio Costaguta no dia 19 de abril, das 19h às 22h. Os ingressos para os shows custam entre R$ 60,00 R$ 100,00, e a inscrição do curso R$ 423,00 (comida inclusa, bebidas à parte). As entradas podem ser adquiridas através da plataforma Sympla.