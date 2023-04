Clube de Cinema de Porto Alegre celebra 75 anos com coquetel e sessão especial

Celebrando 75 anos de atividade, comemorados em 13 de abril, o Clube de Cinema de Porto Alegre (CCPA) vai realizar um coquetel na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), às 19h, seguido de uma sessão de cinema na Sala Paulo Amorim, às 20h. O filme escolhido é O Samurai, um clássico francês dirigido por Jean-Pierre Melville, lançado em 1967 e estrelado por Alain Delon. A entrada é franca.Cineclube mais antigo em atividade no Brasil, o CCPA foi fundado pelo crítico Paulo Fontoura Gastal em 1948, reunido com jornalistas, cinéfilos e intelectuais de Porto Alegre para se dedicarem à expansão da cinefilia na cidade, no Estado e no País, com a ideia de trazer pessoas para discutirem sobre filmes. Desde então se tornou um lugar de vivência e formação para os apaixonados pelo audiovisual em Porto Alegre. Em tempos de streaming, o Clube é espaço de resistência, através de uma curadoria que prioriza os lançamentos das salas parceiras, filmes experimentais, ciclos temáticos, e faz um resgate dos grandes clássicos. Também são tradicionais as sessões especiais que promovem o encontro com diretores e artistas que realizaram os filmes, além do café depois da exibição para debates e divagações.Atualmente, o Clube de Cinema oferece sessões semanais, todos os sábados às 10h15min, em uma das salas associadas - Cinemateca Paulo Amorim, CineBancários, Cine Farol Santander, Cinemateca Capitólio, Espaço de Cinema Bourbon Country e Sala Redenção (Ufrgs). O CCPA também promove exibições especiais em algumas noites de terça-feira e domingos pela manhã. A anuidade para se tornar membro é no valor de R$ 180,00 mas são bem-vindos todos que quiserem conhecer o Clube de Cinema. A escolha do filme O Samurai para a celebração do aniversário do Clube de Cinema não poderia ser mais apropriada. O filme é um dos grandes clássicos do cinema francês, que narra a história de um assassino profissional solitário e metódico que se vê enredado em uma complexa teia de conspirações. Alain Delon, que interpreta o protagonista, entrega uma performance brilhante e icônica, tornando a exibição da obra também uma homenagem a esse grande ator.