Paisagem Marinha, um texto de Edward Albee, está em nova temporada no Teatro Renascença

Depois do sucesso da temporada de estreia, em dezembro de 2022, e das apresentações no Porto Verão Alegre em janeiro deste ano, Paisagem Marinha, de Edward Albee, está de volta aos palcos, desta vez no Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307). A temporada vai de 14 a 30 de abril, sextas e sábados às 20h, e domingos, às 19h. Ingressos (R$ 50,00, com opções de meia-entrada) pelo Sympla e na bilheteria do teatro.A montagem tem direção de Regius Brandão, que também atua ao lado de Gisele Lery, Fera Carvalho Leite e Pedro de Oliveira. Em um trecho deserto de praia, um casal de meia-idade, Nancy e Charlie, conversam enquanto relaxam fazendo um piquenique. Ela sonha em morar à beira-mar, viajar, viver intensamente o tempo que lhes resta viver. Ele resiste, declara seu cansaço e sua vontade de simplesmente não fazer nada. De repente, eles são surpreendidos por um casal de lagartos, Sarah e Leslie, que decidiram deixar as profundezas do oceano para viverem em terra. O medo inicial, e depois as suspeitas de uns sobre os outros, logo são substituídos pela curiosidade e, em pouco tempo, os humanos e os lagartos estão engajados em um diálogo fascinante. Os lagartos, que estão em um estágio muito avançado de evolução, estão contemplando a possibilidade aterrorizante, mas emocionante, de embarcar na vida fora da água; e o casal, para quem a existência se tornou monótona e rotineira, tem as respostas para suas perguntas mais urgentes. Essas respostas são dadas com calor, humor e eloquência poética, e com reverberações emocionais e intelectuais que perdurarão no coração e na mente do público por muito tempo em forma de reflexão.Ganhadora do Prêmio Pulitzer em sua estreia em Nova Iorque, em 1975, a peça de Edward Albee chega pela primeira vez aos palcos brasileiros nesta montagem realizada em Porto Alegre. Considerada pelo público e crítica como uma encenação provocativa e emocionante, o espetáculo também arranca da plateia reflexão e risadas.