Iandra Cattani e Rodrigo Fernandez levam O Fino da Fossa ao Theatro Fuga

Dando continuidade ao projeto Happening no Theatro Fuga (Rua dos Andradas, 673), Iandra Cattani e Rodrigo Fernandez trazem o show O Fino da Fossa nesta sexta-feira (14), às 21h. Ingressos (R$ 40,00) disponíveis no Sympla e na bilheteria da casa, na noite do show. O que fazer quando o amor acaba? Quando se é despejado daquele afeto que era pra vida toda? Quando se escuta o famoso “o problema não é você, sou eu”? Não há uma receita fácil para as dores das coisas do coração. Felizmente, existem aquelas canções que vão fundo na fossa, as que cutucam as feridas, as de tom etílico-poético para afogar mágoas, canções que exalam remorsos, indignações e impropérios à pessoa desalmada que nos largou sozinhos na rua dos corações partidos esquina com a alameda da dor-de-cotovelo.Esse é o mote que uniu os colegas de palco Iandra Cattani e Rodrigo Fernandez a montar um espetáculo dedicado a cantar as dores da sofrência. O Fino da Fossa, uma catarse musical que transita do humor ao drama; que homenageia grandes mestres das paixões dolorosamente terminadas como Lupicínio Rodrigues, Chico Buarque e Portishead; que recria clássicos do gênero como Total Eclipse of the Heart, Ne me quitte pas e Back to Black; um espetáculo, antes de tudo, dedicado ao mais antigo e famoso dos temas da arte: o amor quando mal resolvido.