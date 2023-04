Canção e Poesia com as irmãs Baumgarten

O Meme Estação Cultural (rua Lopo Gonçalves, 176) recebe nesta sexta-feira, às 20h30min, a terceira edição do espetáculo poético-musical Canção e Poesia, conduzido por Maíra Baumgarten e os também cantores e compositores Luis Valério e Ricardo Selbach. Nesta apresentação, Malu e Bebê Baumgarten, irmãs de Maíra, se ocuparão da parte poética. As irmãs, com formação e experiência em distintas áreas, são criadoras do site Nós e Outras, plataforma que divulga o trabalho de mulheres artistas. Ingressos (R$ 25,00) à venda no local, uma hora antes da apresentação. No repertório estão canções de Caetano Veloso, Orestes Dornelles, Luís Capucho, Luiz Melodia e Itamar Assumpção, entre outras. Também fazem parte da noite a canção autoral de Maíra Baumgarten e Marco Faria, Ausências, incluída em seu novo disco Rodatempo, e uma homenagem de Luís Valério para Caetano Veloso com Os Girassóis, canção dele e de Adriano Nunes.

Cantando as dores da sofrência

Dando continuidade ao projeto Happening no Theatro Fuga (Rua dos Andradas, 673), Iandra Cattani e Rodrigo Fernandez trazem o show O Fino da Fossa nesta sexta-feira, às 21h. Ingressos (R$ 40,00) disponíveis no Sympla e na bilheteria da casa, na noite do show. Não há uma receita fácil para as dores das coisas do coração. Felizmente, existem aquelas canções que vão fundo na fossa e cutucam as feridas - e é em torno delas que se unem os colegas de palco Iandra Cattani e Rodrigo Fernandez, em um espetáculo dedicado a cantar as dores da sofrência, transitando do humor ao drama.

Nova temporada de Paisagem Marinha