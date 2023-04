Casa de Cultura Mario Quintana seleciona artistas trans para projeto

Em edital de chamada aberta voltado exclusivamente para artistas trans ou coletivos formados por pessoas trans e travestis, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) selecionou os 10 projetos nas áreas de artes visuais, dança, teatro, cinema, literatura e música.

De acordo com o site da prefeitura de Porto Alegre, a primeira atividade selecionada será realizada nos dois próximos domingos de abril. Em comemoração aos seus cinco anos de existência, o Coletivo T realiza a ocupação "Jardim T: 5 anos de travessia", que ocorrerá no Jardim Lutzenberger (5º andar da CCMQ). O evento terá início com conversas, seguidas de festa com DJs, instalações, performances e projeções. A concepção é de Pétrus Vargas e a entrada é gratuita.

Em 16 de abril, uma roda de conversa com os DJs PV5000 e Nog4yra sobre a cena eletrônica de Porto Alegre e a produção de eventos está agendada para as 17h. A festa terá início às 19h, com DJ Set de Nog4yra e Lovinho, seguidos por PV5000 às 20h30. Isa Blame é a anfitriã, com captação de vídeos de Nicolas Collar e cenografia de Bulhufas e Librae.

A atividade de 23 de abril começa com uma conversa aberta de Introdução da Cultura Ballroom (movimento político e artístico que nasceu nos anos 1960 no Harlem, na periferia de Nova York) e vivências, mediada por Isa Blame com a participação de Babycruel e Ávine. A festa tem início às 19h, com set de DJ Latifa, seguido pelo DJ Baroque Angel às 20h30. Isa Blame é novamente a anfitriã da noite, com captação de vídeos de Braatz, performance de Babycruel e projeção de Denu e Decutlait.

Serviço

"Jardim T: 5 anos de travessia"

Data: 16 e 23/4.

Local: Jardim Lutzenberger | 5º andar da CCMQ - Rua dos Andradas, 736, Porto Alegre

Horário: das 17h às 22h



Programação

Data: 16/4 (domingo)

Horário: 17h - Roda de conversa com PV5000 e Nog4yra sobre produção de eventos e a cena eletrônica de Porto Alegre.

Horário: 19h - DJ Set: Nog4yra e Lovinho; 20h30 - DJ Set: PV5000

Visuais: Bulhufas e Librae

Captação: Nicolas Collar

Data: 23/4 (domingo)

Horário: 17h - Conversa aberta com Babycruel e Ávine, mediação Isa Blame, sobre Introdução da Cultura Ballroom e vivências.

Horário: 19h - DJ Set: DJ Latifa; 20h30 - DJ Set: Baroque Angel

Anfitriã: Isa Blame

Visuais: Babycruel e Denu com Decutlait

Captação: Braatz