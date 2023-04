Psycho Delícia e Cardamomo se apresentam no Ocidente Acústico desta quinta-feira

Em meio às comemorações de seus 25 anos, o projeto Ocidente Acústico recebe, nesta quinta-feira (13), as bandas Psycho Delícia e Cardamomo. A apresentação no Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960) inicia às 21h, e ingressos (a partir de R$ 20,00) podem ser adquiridos no site Sympla ou na bilheteria do local, na data do espetáculo.A Psycho Delícia, inicialmente formada pela dupla de produtores Bruno Neves e Erick Endres, tem como ideia principal explorar uma musicalidade psicodélica com colagens de samples e música orgânica. Atualmente o grupo conta com um terceiro integrante, o VJ e produtor musical Fred Demin, que soma ao grupo projeções e colagens visuais, usando recursos de inteligência artificial.Já o trio instrumental Cardamomo usa baixo, bateria e guitarra para mesclar influências de rock alternativo dos anos 1990 e pós-punk, até rock psicodélico e pós-rock. O trio formado por Guilherme Boll (bateria), Johnny Oliveira (baixo) e Marcelo Henkin (guitarra) está em aquecimento para a produção de um novo disco.